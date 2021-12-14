أنشيلوتي يطلب صفقة مجانية من بايرن ميونخ

2021/12/14 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من إدارة النادي الملكي، التعاقد مع أحد لاعبي بايرن ميونخ.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد، ضم الفرنسي كورينتين توليسو، لاعب وسط بايرن ميونخ.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مسئولي ريال مدريد يخططون لضم توليسو مجانًا في الصيف المقبل.

وينتهي عقد كورينتين توليسو مع الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي، ولا يوجد تقدم في مفاوضات التجديد بين الطرفين حتى الآن.

وسبق أن عمل كورينتين توليسو مع كارلو أنشيلوتي، أثناء قيادة الأخير لبايرن ميونخ خلال موسم 2017-2018.

وينتهي عقد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الميرنجي، في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير أن إدارة ريال مدريد ستجدد له لموسم آخر.

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