انتشار قوة أمنية لأول مرة في بغداد

2021/12/14 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في بغداد، الثلاثاء، بانتشار قوة أمنية لأول مرة بالعاصمة.

وقال المراسل اليوم، (14 كانون الاول 2021)، ان الفرقة التكتيكية انتشرت لاول مرة وسط بغداد وعلى محيط ساحة التحرير، دون معرفة السبب وراء ذلك.

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