استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في الديوانية

2021/12/14 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بانفجار

عبوة ناسفة استهدف رتلاً للاحتلال

الأمريكي في محافظة الديوانية.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة مزروعة

على الجانب الطريق في محافظة

الديوانية، انفجرت على رتل للاحتلال

الأم

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