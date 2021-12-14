ممثلاً عن الإطار التنسيقي .. المالكي يزور خميس الخنجر لبحث اخر التطورات السياسية

2021/12/14 | 11:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الإطار التنسيقي الذي يضم ابرز الكتل الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات، مع تحالف عزم السني برئاسة خميس الخنجر، ازمة نتائج الانتخابات، فيما أكد الأخير على التزامه ” بالحوار الوطني مع الجميع”.وذكر الاطار في بيان صادر عنه أن “فد الاطار … Readmore

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