توقعات بزيادة الاصابة بمتحول إوميكرون عالميا

2021/12/14 | 11:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البلدان تفتقر إلى القدرة على تحليل عينات من جميع الإصابات أو الوفيات، فمن الصعب تقديم معلومات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن المتحور.

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