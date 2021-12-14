بلينكن يتهم بكين بأعمال عدوانية في بحر الصين الجنوبي

2021/12/14 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

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دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الصين إلى وقف ما وصفه بأعمال عدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد في كلمة بجامعة إندونيسيا تصميم واشنطن على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، مشدداً على التمسك بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان الذي بات قلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأكد بلينكن رغبته في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة.

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