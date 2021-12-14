راموس: تمنيت ألا أواجه ريال مدريد

2021/12/14 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدافع الإسباني سرجيو راموس، أنه كان يتمنى ألا تضع قرعة دوري الأبطال فريقه الحالي باريس سان جيرمان، في مواجهة فريقه السابق ريال مدريد الذي لعب في صفوفه 16 عاماً.قال راموس: “علمت أثناء تواجدي في المنزل بالنبأ، كانت مواجهة يونايتد رائعة، لكن القرعة لم تكن صحيحة والآن جاءت بالشكل الحالي، سنلاقي الريال ينتابني مزيج من المشاعر، كنت أتمنى ألا تحدث هذه المواجهة، لكن العودة للديار شيء يبعث على البهجة على المستوى العاطفي.عشت هنا أجمل سنوات حياتي”، أثناء افتتاح صالته للألعاب الرياضية “سرجيو راموس باي جون ريد” في مدريد”.

وأضاف: “العودة للديار بعد وداع لم يحدث بسبب كوفيد-19 أمر خاص، كنت أود أن تكون بشكل مختلف، لكنني سأدافع عن ألوان قميص فريقي بكل ما أملك”.

وتابع “القدر يكون غريبا أحيانا.



تمنيت أن نواجه فريقا آخرا.



تعلمون مقدار حبي للريال وجمهوره وهذا لن يتغير مطلقا.



من المهم أن نتعامل مع الحاضر، ألعب في باريس سان جيرمان الآن ويجب أن أدافع عن فريقي وسأبذل قصارى جهدي من أجل التأهل.



ريال مدريد منافس قوي للغاية ويمر بفترة رائعة.



سنرى ما سوف يحدث لأنه لا يزال هناك وقت قبل المباراة”.

وأردف: “سعيد بعد عدة أشهر عصيبة بسبب الإصابة وعدم تمكني من اللعب مع الفريق وتغيير النادي والمدين أشعر بالهدوء الآن وتأقلمت تماما في باريس.



أشعر أنني بخير حال بعد أن شاركت في أول مباراة لي”.

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