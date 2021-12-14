راموس: تمنيت ألا أواجه ريال مدريد

عشت هنا أجمل سنوات حياتي”، أثناء افتتاح صالته للألعاب الرياضية “سرجيو راموس باي جون ريد” في مدريد”.
وأضاف: “العودة للديار بعد وداع لم يحدث بسبب كوفيد-19 أمر خاص، كنت أود أن تكون بشكل مختلف، لكنني سأدافع عن ألوان قميص فريقي بكل ما أملك”.
وتابع “القدر يكون غريبا أحيانا.
تمنيت أن نواجه فريقا آخرا.
تعلمون مقدار حبي للريال وجمهوره وهذا لن يتغير مطلقا.
من المهم أن نتعامل مع الحاضر، ألعب في باريس سان جيرمان الآن ويجب أن أدافع عن فريقي وسأبذل قصارى جهدي من أجل التأهل.
ريال مدريد منافس قوي للغاية ويمر بفترة رائعة.
سنرى ما سوف يحدث لأنه لا يزال هناك وقت قبل المباراة”.
وأردف: “سعيد بعد عدة أشهر عصيبة بسبب الإصابة وعدم تمكني من اللعب مع الفريق وتغيير النادي والمدين أشعر بالهدوء الآن وتأقلمت تماما في باريس.
أشعر أنني بخير حال بعد أن شاركت في أول مباراة لي”.
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