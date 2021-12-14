أسعار الغاز في أوروبا تصعد فوق 1400 دولار

2021/12/14 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/تواصل أسعار الغاز في أوروبا صعودها، إذ ارتفعت اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ شهر تشرين اول الماضي.وبحسب روسيا اليوم,بحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 5% إلى مستوى 1405 دولارات لكل ألف متر مكعب".وتواصل أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر يناير المقبل ارتفاعها، حيث أنهت تعاملات الأسبوع الماضي فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، واليوم صعدت فوق مستوى 1400 دولار./انتهى2

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