ارتفاع باسعار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن المتحور الجديد

2021/12/14 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف المستثمرين إزاء الطلب على النفط بعد معاودة أوروبا وآسيا فرض قيود وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي سنتا واحدا إلى 74.40 دولارا للبرميل وصعد خام غرب تكساس الأميركي إلى 71.30 دولارا للبرميل.وتشدد حكومات حول العالم، من بينها بريطانيا والنرويج، القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون، ومنها تقليص الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.ورفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من الإنتاج، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.وتجتمع أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، في الرابع من كانون الثاني المقبل لتقرير سياستهم للإنتاج./انتهى3

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