القبض على 14 مطلوباً بينهم إرهابي وعصابة لتجار القطع الآثرية في بغداد

2021/12/14 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم عصابة ...عمليات بغداد تلقي القبض على عدد من المطلوبين

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوب وفق المادة ٤/١ ارهاب ، فضلا عن القبض على اربعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة مع ضبط كمية من المواد المخدرة واسلحة واعتدة ضمن قاطع المسؤولية .

وقال بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفرزة من مديرية الجريمة المنظمة تمكنت من القبض على عصابة عددها (٤) اشخاص في منطقة المشتل ".

وفي سياق متصل "تمكنت قوة من اللواء ذاته بالاشتراك مع قوة من جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على متهم وفق المادة ٣١٠ ق.ع في منطقة الكمالية، فيما القت قوة من اللواء (١٥) بالتنسيق مع مكتب استخبارات السعدون ومفرزة من الامن السياحي القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة ٤٠٦ ق.



ع ضمن منطقة البتاويين الثانية".

وأشار الى "تمكن قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفرزة من مكتب (اجرام الحرية واجرام الخضراء) من القاء القبض على ثلاث متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع المسؤولية".

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