الكاظمي يتكفل بعلاج الفنان

2021/12/14 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تكفل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بعلاج الفنان "علي فرحان" والذي يعاني من وضع صحي خطير جدا.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "القائد العام للقوات المسلحة ارسل سكرتيره الشخصي وتكفل بعلاج الفنان "علي فرحان" والذي يعاني من وضع صحي خطير جدا".

واضاف انه "سيتم ارسال الفنان الى الخارج للعلاج".

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