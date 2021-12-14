2021/12/14 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط تدعو للإسراع في إنجاز مشروع مطار الناصرية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 11:59

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