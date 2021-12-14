بلينكن: أمريكا تواصل اتباع الدبلوماسية مع إيران لكنها تدرس البدائل مع الحلفاء

2021/12/14 | 12:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تواصل "السعي إلى الدبلوماسية" مع إيران، لكنه أضاف أنها تنخرط أيضًا مع الحلفاء بشأن "البدائل" فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

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