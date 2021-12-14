تخصيص 15 مليار دينار لانشاء مستشفى في مندلي

2021/12/14 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مدير ناحية مندلي، التابعة لقضاء بلدروز في محافظة ديالى، مازن الخزاعي، حصول الموافقة على تخصيص 15 مليار دينار لانشاء مستشفى في الناحية، لخدمة ناحيتي مندلي وقزانية.

وقال الخزاعي، إن "انشاء مستشفى مندلي، يعد من المشاريع الضرورية لسكنة ناحيتي مندلي وقزانية، على اعتبار وجود معاناة في هاتين الناحيتين من الناحية الطبية"، وفقاً لـ"رووداو".

واضاف أنه "وبسبب بعد المسافة بين ناحية مندلي وقضاء بلدروز، وحدوث حالات ليلية عاجلة تتسبب بخسائر في حياة المواطنين، وبعد المنشادة للجهات المسؤولة، حصلت الموافقت الرسمية على تخصيص نحو 15 مليار دينار لانشاء مستشفى لتغطية الاحتياجات الصحية في مندلي وقزانية"، مبينا ان "المشروع هو قيد الاعلام حالياً، وسيأخذ طريقه الصحيح وفق السياقات الادارية الرسمية وحسب المدة الزمنية المحددة له".

ويتكون المستشفى من ثلاثة طوابق وبسعة 50 سريراً، ومن المقرر ان يقدم خدمة لأهالي هاتين الناحيتين، تتضمن الخدمات الصحية الضرورية، وفقاً لمدير ناحية مندلي.

أما بخصوص تأمين الكوادر الطبية اللازمة للمستشفى المرتقب بناؤه، أوضح الخزاعي أن "هنالك كوادر طبية تمارس مهامها في مستشفى بلدروز، كما أن هنالك سنويا مجموعة من الخريجين، وكل هؤلاء بامكانهم العمل في مستشفى مندلي".

يشار إلى أن مندلي هي ناحية تابعة لقضاء بلدروز في محافظة ديالى، وتتكون من أربع محلات، قلعة بالي، بوياقي، السوق الصغير، السوق الكبير، وتقع على بعد 160 كم شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.

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