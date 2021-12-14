2021/12/14 | 12:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشمت رأسه "بلوكة".. مقتل شخص خلال شجار بين أنساب في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 12:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هشمت رأسه "بلوكة".. مقتل شخص خلال شجار بين أنساب في بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هشمت رأسه "بلوكة".. مقتل شخص خلال شجار بين أنساب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).