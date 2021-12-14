محافظ نينوى يزور كربلاء ويلتقي بحكومتها المحلية

2021/12/14 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي,صباح اليوم, محافظ

نينوى نجم الجبوري

ونقل بيان لمكتب المحافظ حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم الثلاثاء جرى خلال

اللقاء مناقشة اليات التعاون والتن

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