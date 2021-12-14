مصر.. محاولة تلاعب بالأدلة في دهس ابن رجل أعمال لأربعة طلاب

2021/12/14 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية أن أحد محامي نجل ثري مصري قد حاول إتلاف محتويات كاميرات مراقبة تدين موكله الذي قتل أربعة أشخاص دهسا وهو يقود سيارته الفارهة تحت تأثير المخدرات.

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