توقعات بنمو غير مسبوق للوضع الاقتصادي في العراق

2021/12/14 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت وكالة متخصصة أن يشهد العراق أعلى نمو في بلدان الخليج المصدرة للنفط العام المقبل، لافتة إلى أن معدلاته قد تصل إلى 8.1%..

وذكر تقرير لموقع ذي ناشينال إن وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ذكرت أن اقتصاد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، من المتوقع ان يشهد نمواً اقوى خلال العام 2022 بنسبة تزيد على 8.1%، وهي اعلى نسبة نمو متوقعة ضمن بلدان الخليج المصدرة للنفط.



وشدد، على أن الموازنات المالية البارزة ستزيد اكثر من تحسن الأوضاع الاقتصادية لكل من العراق بلدان مجلس التعاون، في الوقت الذي ستبقى فيه أسعار النفط قوية.

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