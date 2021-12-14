ما الذي بحث عنه العراقيون في غوغل خلال 2021؟.. ’البيتزا’ مفاجأة العام!

2021/12/14 | 12:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تُظهر الكلمات الأكثر بحثاً في العراق عبر محرك البحث "غوغل" نتائج طريقة ومثيرة للعام 2021، فيما يبدو أن مزاج العراقيين قد تحسن نسبياً قياساً بالعام 2020، نظراً لتراجع ظروف الجائحة، والتحسن الطفيف الذي طرأ على بعض القطاعات.

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وبينما هيمن التشاؤم والغضب على نتائج بحث العراقيين عام 2020، حين ارتفع سؤال "كيف أعيش في العراق مرتاح" كأحد أكثر العبارات بحثاً في العراق، بدا أن "البيتزا" شغلت العراقيين بشكل أكبر خلال 2021.

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من بين الأكثر بحثاً على غوغل خلال 2020!

وبحسب رصد اجراه "ناس"، (14 كانون الأول 2021)، فقد، كانت عبارة "أقرب مطعم بيتزا" هي المكتسحة لنتائج بحث العراقيين عام 2021، حيث حلت في المرتبة الثانية، مباشرةً بعد عبارة "نتائج الثالث المتوسط".

واحتلت محافظة ميسان، صدارة البحث عن "أقرب مطعم بيتزا" تليها محافظة الديوانية ثم ذي قار، فيما تذيّلت العاصمة بغداد قائمة البحث عن "أقرب مطعم بيتزا" ربما لأن سكان العاصمة يغرقون عملياً وسط المطاعم، ولا يجدون صعوبة بالبحث عن وجبة بيتزا.

وبلغ البحث عن "أقرب مطعم بيتزا" ذروته بين أواخر آذار ومطلع نيسان، أي بالتزامن مع الاعتدال الربيعي.

وتظهر نتائج الرصد الذي اجراه "ناس"، أيضاً، أن تطبيق "تيك توك" كان له صعود كبير، حيث احتلت عبارات البحث عن برامج لتحميل الفيديو من "تيك توك" عدة مراتب في الأكثر بحثاً داخل العراق، دون منافسة من أي تطبيق آخر مشابه.

عبارة "تصفيات كأس العالم" حلّت في المرتبة العاشرة، ما يعكس على الأرجح عدم اكتراث العراقيين أو يأسهم من تأهل منتخبهم الوطني بنتائجه المريعة، وقد حلت عبارة "منتخب العراق" في المرتبة 17 بالنسبة لبحث العراقيين.

في المرتبة 19، حلت كلمة "yandix"، وليس واضحاً ما إذا كان المقصود هو متصفح "ياندكس"، ام شركة "ياندكس" المعنية بتقديم خدمات الترجمة للغة الروسية.

في المرتبة 21 حلت عبارة "Kurd film"، أما في المرتبة 22، فقد حلت عبارة البحث عن تطبيق "car parking" الذي يساعد في إيجاد أماكن لإيقاف السيارات في المدينة.

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