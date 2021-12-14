القمة الخليجية الـ 42 اليوم في الرياض

2021/12/14 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعقد اليوم الثلاثاء، الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وحسب ما نشرت الأمانة العامة للمجلس، ناقش وزراء خارجية دول المجلس في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أقرها المجلس الأعلى في 2015 وما نفذ من قرارات وما أنجز في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأوضحت أن الوزراء ناقشوا كذلك التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيراً لرفعها إلى المجلس الأعلى.

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