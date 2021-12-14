خريجو كليات الهندسة يتظاهرون وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيين

2021/12/14 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تظاهر العشرات من خريجي كليات الهندسة في ديالى للمطالبة بتطبيق القانون الخاص بحمايتهم وتعيينهم.وقال مراسل / نينا / إن العشرات من خريجي الكليات الهندسة تظاهروا اليوم وسط بعقوبة .مركز محافظة ديالى.للمطالبة بالتعيين وتطبيق قانون حماية المهندسين./انتهى

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