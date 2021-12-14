التخطيط تدعو سلطة الطيران المدني الى دفع وتيرة العمل من اجل الاسراع في انجاز مشروع مطار الناصرية الدولي

2021/12/14 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/دعت وزارة التخطيط، سلطة الطيران المدني الى دفع وتيرة العمل في مشروع مطار الناصرية الدولي من اجل الاسراع في انجازه وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، مبينةً ان مراحل الانجاز الحالية لاتتناسب مع التوجه الحكومي، ولا مع الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة للمشروع، من حيث ادراجه ضمن موازنة ٢٠٢١، واطلاق التخصيصات المالية له.وبينت وزارة التخطيط في بيان ان مشروع مطار الناصرية يعدّ من المشاريع المتميزة والمهمة في محافظة ذي قار ، فهو يتضمن مطارا مدنيا لنقل المسافرين، وآخر تجاريا لنقل البضائع ،ويتميز بموقعه الحيوي بالنسبة للمحافظة والمحافظات المجاورة، إضافة إلى وقوعه ضمن الرقعة الجغرافية بين آثار أور والزقورة ".واضاف:" إن مشروع مطار الناصرية المدني سيوفر الكثير من فرص العمل ويمثل انطلاقة جيدة للنشاط الاقتصادي على مستوى المحافظة وباقي المحافظات، مشيرةً الى ان الارض المخصصة للمشروع، تُقدّر مساحتها بـ(٣٤١٦ دونما)، وتشتمل على الأبنية الإدارية و الخاصة بإستقبال ومغادرة المسافرين وقاعات تنظيم الرحلات ،فضلا عن إنشاء مدرج ثان إضافة إلى المدرج الحالي"./انتهى2

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