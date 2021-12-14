الرئيس الامريكي جو بايدن يؤكد التزام بلاده بمخرجات الحوار الستراتيجي مع العراق

2021/12/14 | 12:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل نائب مساعد الرئيس الأميركي والمنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، التزام رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بمخرجات الحوار الستراتيجي مع العراق، مشيراً الى انتهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي على أرض العراق.جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية … Readmore

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