2021/12/14 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يؤجل محاكمة قاتل الشهيد هشام الهاشمي الى شباط من العام المقبل

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