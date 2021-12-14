رغم اعلان انتهاء التلوث الإشعاعي.. حقوق الإنسان تؤكد استمرار الخطر في البصرة

2021/12/14 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي، اليوم الثلاثاء، الحكومة بعدم إهمال ملف التلوث في البصرة حتى بعد اعلان وزير البيئة طي صفحة التلوث الاشعاعي في المحافظة.

وقال العزاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "ارتفاع نسبة التلوث الإشعاعي والتلوث المائي في البصرة أدى إلى ظهور كثير من الأمراض انعكس بشكل كبير على النساء والأطفال بنسب عالية جداً حيث ادى ذلك الى ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان".

وأضاف، أن "هنالك ارتفاع في حالات التسمم منذ صيف 2018 والذي استمر لغاية الآن رغم معالجات الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية والجهات المساندة كالعتبة العباسية الا ان هذه المحاولات لم تحد من تقليل نسبة الإصابات بالتسمم".

وتابع العزاوي، أنه "اذا انهت الحكومة ملف التلوث الإشعاعي فعليها العمل بجد وسرعة لإنهاء ملف تلوث المياه في المحافظة والتلوث البيئي لأن الخطر لازال قائماً".

وأشار إلى أن "الحكومة ركزت على محافظة البصرة في معالجة التلوث الإشعاعي نظراً لارتفاع أعداد الإصابات "مشيراً إلى أن "هذا لا يعني اهمال المحافظات المحيطة بالبصرة مثل ذي قار وميسان وكذلك محافظة الانبار والمحافظات التي تعرضت إلى عمليات عسكرية بأسلحة منضبة".

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