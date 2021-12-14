وزير التخطيط يعلن تمويل 1000 مشروع في عموم العراق

2021/12/14 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أعلن وزير التخطيط خالد بتال، اليوم الثلاثاء، عن تمويل 1000 مشروع صغير ومتوسط في عموم العراق.

وقال بتال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بمناسبة احتفالية تمويل 1000 مشروع متوسط وصغير بمنح من صندوق تطوير المشاريع وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): " تم تقديم الدعم المالي لتنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في عموم المحافظات العراقية وفي هذه المناسبة ونيابة عن جمهورية العراق نثمن المبادرة التي طرحت من المنظمة الدولية للهجرة المتمثلة بقيام صندوق تطوير المشاريع ".

وأشار الى أن" هذا الصندوق سيسهم في بناء الاقتصاد العراقي كوسيلة للانعاش الاقتصادي بعد تخطي العراق تحديات صعبة واجهته من خلال الإرهاب وجائحة كورونا ".

وأضاف أن" المشاريع لها دور كبير في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في القطاعات الأساسية والثانوية ودعم فئة الشباب الخريجين من مختلف الاختصاصات ، مؤكداً أن"وزارة التخطيط مستعدة العمل بدوائرها وتشكيلاتها لتقديم الدراسات والبيانات المتاحة وتوفير الإحصاءات للمواضيع في الصندوق بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والدوائر المعنية".

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