طبيب يقارن بين متغيري

2021/12/14 | 12:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الدكتور شبير ماضي، أستاذ اللقاحات بجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، إنه على الرغم من انتشار متغير "أوميكرون" بمعدل أعلى من متغير "دلتا"، فإنه يقتل الناس بمعدل أقل مما يشير إلى وجود "انفصال بين العدوى والمرض الشديد والموت".

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