التخطيط: نسب إنجاز مطار الناصرية لا تتناسب مع التوجهات الحكومية

2021/12/14 | 12:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أشرت وزارة التخطيط، الثلاثاء، وجود حالات تقصير في سير اعمال انشاء مطار الناصرية الدولي، في وقت دعت فيه الجهات المعنية بتسريع وتيرة الاعمال.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "مراحل الانجاز الحالية (في المطار) لاتتناسب مع التوجه الحكومي، ولا مع الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة للمشروع، من حيث ادراجه ضمن موازنة ٢٠٢١، واطلاق التخصيصات المالية له".

ودعت الوزارة في بيانها، "سلطة الطيران المدني الى دفع وتيرة العمل في مشروع مطار الناصرية الدولي من اجل الاسراع في انجازه وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة".

وأكدت أن "مشروع مطار الناصرية يعدّ من المشاريع المتميزة والمهمة في محافظة ذي قار، فهو يتضمن مطارا مدنيا لنقل المسافرين، وآخر تجاري لنقل البضائع، ويتميز بموقعه الحيوي بالنسبة للمحافظة والمحافظات المجاورة، إضافة إلى وقوعه ضمن الرقعة الجغرافية بين آثار أور والزقورة".

وأشارت الوزارة الى أن المشروع "سيوفر الكثير من فرص العمل ويمثل انطلاقة جيدة للنشاط الاقتصادي على مستوى المحافظة وباقي المحافظات".

وأوضحت أن "الارض المخصصة للمشروع، تُقدّر مساحتها بـ(٣٤١٦ دونم)، وتشتمل على الأبنية الإدارية والخاصة بإستقبال ومغادرة المسافرين وقاعات تنظيم الرحلات، فضلا عن إنشاء مدرج ثان إضافة إلى المدرج الحالي".

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