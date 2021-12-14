برلمان كردستان: لانملك إحصائية عن صادرات الإقليم النفطية

2021/12/14 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو برلمان إقليم كردستان شادي

نورز، الثلاثاء، أن برلمان الإقليم لا

يمتلك إحصائية عن عدد صادرات الإقليم

النفطية.

وقالت نوروز في تصريح صحفي، إن “برلمان

إقليم كردستان العراق باعتباره الجهة

الرقابية

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