مستشار الكاظمي: العراق مقبل على انتعاش اقتصادي وبرامج للمشاريع الاستثمارية

2021/12/14 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن تفاؤله بمستويات العجز المتوقعة في موازنة العام المقبل 2022.

وقال صالح إن هنالك تطورات في ملامح الموازنة العامة المتوقعة للعام 2022 والتي اعتمدت سعر للنفط بنحو 50 دولارا للبرميل الواحد، في ظل قدرة تصديرية يومية تزيد على ثلاثة ملايين برميل.



وأضاف صالح ان الموازنة ستتميز موازنة في طرح برنامج متوسط الأجل للمشاريع الاستثمارية، مع الالتزام بتكاليف البرنامج للمشاريع المهمة والاستراتيجية، وحسب اولوياتها الاجتماعية والاقتصادية.

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