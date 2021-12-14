الخارجية العراقية: دول بولندا وليتوانيا ولاتيفيا يشكرون العراق على جهوده بارجاع اللاجئين العالقين على الحدود

2021/12/14 | 13:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن بولندا وليتوانيا ولاتيفيا يشكرون العراق لإعادة العراقيين من بيلاروسيا.وقال الصحاف: إن “وفودا من سفراء دول كل من بولندا وليتوانيا ولاتيفيا زاروا سفارة جمهورية العراق في موسكو لتقديم الشكر للجهود المتميزة … Readmore

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