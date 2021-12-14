الأمم المتحدة تتهم “طالبان” بارتكاب 72 إعداما في أفغانستان

2021/12/14 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اتهمت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حركة “طالبان” بارتكاب 72 إعداما على الأقل في أفغانستان، خارج نطاق القانون.وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء” ارتكبت بحق عناصر […]

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