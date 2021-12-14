زلزال مدمر يضرب اندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي خطيرة

2021/12/14 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال قوي صباح اليوم مناطق في شرق إندونيسيا.

وأعلن مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ، أن زلزالا ضرب شرق إندونيسيا، بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات، قد يتسبّب في حدوث موجات مدّ خطيرة.



وحذر المعهد من إمكانية تسبب الزلزال بموجات تسونامي خطيرة على طول السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال.

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