استقدام مدير عام صحة نينوى لصرفه 400 مليون دينار بشكل مخالف

2021/12/14 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، أمري استقدام ضد مدير عام تربية صلاح الدين، ومدير عام صحة نينوى.

وقالت النزاهة في بيان إن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين أصدر أمر استقدام للمدير العام لتربية المُحافظة على خلفيَّة القضية الجزائية الخاصة بصرف مبلغ أربع مئة مليون دينار، خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة لسنة الفين وتسعة عشر.

كما أصدر قاضي محكمة تحقيق نينوى أمر استقدام للمدير العام لدائرة صحة المُحافظة، على خلفية التحقيق في قضية تجزئة عقد شراء أربعة الاف قنينة أوكسجين إلى خمسة عقود، لإدخالها ضمن الصلاحيَّات الممنوحة.

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