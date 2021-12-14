العراق وباكستان يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وتفعيل القطاع الخاص

2021/12/14 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

بحث وزير التجارة علاء الجبوري مع السفير الباكستاني في العراق أحمد أمجد علي، اليوم الثلاثاء، تعزيز الشراكة الاقتصادية وتفعيل القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة بحث مع السفير الباكستاني تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وإيجاد آليات جديدة للتعامل مع القطاع الخاص وإقامة شراكات حقيقية".

وأشار الى أن "وزير التجارة علاء الجبوري أكد أن العراق يسعى الى تفعيل العلاقات الاقتصادية مع كل دول العالم والاستفادة من الخبرات الاقتصادية في هذا المجال وأهمية عقد اللجنة العراقية الباكستانية المشتركة لاجتماعاتها وحسم كافة الملفات المتعلقة بين البلدين"، مؤكداً "أهمية إقامة المعرض التخصصي للمنتجات الباكستانية الذي من المزمع إقامته مطلع العام المقبل والذي سيتم فيه عرض الصناعات الباكستانية".

وشدد الجبوري على "أهمية تشجيع الشركات الباكستانية للاستثمار داخل المحافظات العراقية والمشاركة في المعارض الدولية التي يقيمها العراق وأهمية دعم موقف العراق في المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة".

من جانبه أكد "السفير الباكستاني رغبة حكومة بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق"، مشيراً الى أن "باكستان ستقيم معرضاً في بغداد وأربيل مطلع العام المقبل والذي يهدف الى تنشيط مستوى التعاون بين القطاع الخاص لكلا البلدين وتطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية مع العراق".

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