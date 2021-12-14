الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا يتحدث عن سبب تخلصه من المشروبات المحببة لكثير من الناس

2021/12/14 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا، جيمس كوينسي، أنه سيتخلص من نصف محفظة الشركة..اكتشف لماذا لم يشعر أن القرار كان صعبًا بشكل خاص.

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