تطور جديد في محاكمة قاتل هشام الهاشمي

2021/12/14 | 13:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا، الثلاثاء، بان مجلس القضاء الأعلى قرر تأجيل محاكمة قاتل هشام الهاشمي الى شباط المقبل.

وقال المراسل اليوم، (14 كانون الاول 2021)، أن "القضاء قرر تأجيل محاكمة قاتل هشام الهاشمي الى 28 من شهر شباط من العام المقبل"، مشيرا إلى ان "جلسة اليوم استماعية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في تموز الماضي، اعتقال قتلة هشام الهاشمي.

وقال الكاظمي في تغريدة: "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء".

وأضاف، أن "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

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