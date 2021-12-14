بعد أزمة قرداحي.. وزير لبناني ينتقد حرب اليمن

2021/12/14 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، الحرب في اليمن وطالب بإنهائها في أسرع وقت ممكن.

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