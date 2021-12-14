تقرير: أسعار النفط تتعافى على خلفية تراجع مخاطر أوميكرون

2021/12/14 | 13:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 15% خلال نوفمبر 2021 على خلفية اكتشاف سلالة أوميكرون المتحورة وظهور مخاوف إضافية بشأن العرض، انتعشت الأسعار مجددًا وصعدت متخطية مستوى 70 دولار أمريكي للبرميل في الأسبوع الأول من ديسمبر 2021.بحسب تقرير …

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