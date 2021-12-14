الكاظمي يتكفل بعلاج الفنان علي فرحان (صورة)

2021/12/14 | 13:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الفريق محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام لقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تكفل الأخير بعلاج الفنان العراقي علي فرحان.

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وذكر مكتب السكرتير الشخصي للقائد العام في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الأول 2021)، أن "القائد العام للقوات المسلحة يرسل سكرتيره الشخصي محمد البياتي ويتكفل بعلاج الفنان علي فرحان الذي يعاني من وضع صحي خطير جداً".

وأضاف، "حيث سيتم إرسال الفنان الى الخارج للعلاج".

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