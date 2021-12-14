الجيش التركي يعلن عن مقتل اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/12/14 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اعلن الجيش التركي عن مقتل اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل شمال العراق .وذكر بيان للجيش التركي اليوم الثلاثاء ان وحدة من استخبارات الجيش التركي تمكنت من قتل اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني خلال عملية امنية نفذتها في جبل قنديل شمال العراق .واشار الجيش التركي في بيانه الى ان العملية الامنية جاءت ردا على هجمات مسلحة ينفذها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش التركي .وينفذ الجيش التركي بين الحين والاخر عمليات مسلحة يستهدف بها مواقع مسلحي حزب العمال وملاحقة عناصره داخل تركيا وشمال العراق ./انتهى

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