داعش يختطف 4 مواطنين بينهم ضابط برتبة مقدم

2021/12/14 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت القوات الأمنية عملية امنية واسعة لتفتيش حاوي العظيم في ديالى، بمشاركة ثلاثة قواطع عمليات.

وأعلنت خلية الاعلام الامني، في بيان مقتضب، ان القطعات الامنية شرعت بعملية تفتيش حاوي العظيم ضمن قاطع قيادات ديالى وصلاح الدين وسامراء.

وكان مصدر أمني أفاد بأن عناصر داعش اختطف أربعة مواطنين بينهم ضابطا برتبة مقدم في الشرطة ومنتسبا أمنيا ضمن هيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن موظف مصرفي، وآخر عامل كاسب، أثناء رحلة صيد قرب بحيرة حمرين.

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