كارثة التلوث الاشعاعي تهدد البصرة

2021/12/14 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

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طالبت مفوضية حقوق الانسان الحكومة بعدم إهمال ملف التلوث في البصرة حتى بعد اعلان وزير البيئة طي صفحة التلوث الاشعاعي في المحافظة.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي في تصريح، إن ارتفاع نسبة التلوث الإشعاعي والتلوث المائي في البصرة أدى إلى ظهور كثير من الأمراض انعكس بشكل كبير على النساء والأطفال بنسب عالية جداً اذ ادى ذلك الى ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان.

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