2021/12/14 | 13:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فيل هايزلوود يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء غضب غالبيته في البرلمان في تصويت يَعِد بأن يكون مضطربًا على الاجراءات التي فرضها لمكافحة تفشي المتحورة أوميكرون.وحذر جونسون الأحد من “موجة هائلة” تلوح في الأفق جراء المتحورة أوميكرون … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريس جونسون يواجه غضب الأغلبية البرلمانية بشأن مكافحة المتحورة أوميكرون) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريس جونسون يواجه غضب الأغلبية البرلمانية بشأن مكافحة المتحورة أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).