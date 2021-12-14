حملة الشهادات التربوية يتظاهرون في ميسان.. تعرف على مطالبهم

2021/12/14 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

خرج العشرات من حملة الشهادات التربوية في ميسان غير المحاضرين، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة تطالب بفرص عمل لهم.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، ان "حملة الشهادات جددوا تظاهراتهم للمطالبة بفرص عمل لهم، حيث تجمعوا امام مبنى مديرية تربية ميسان".

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