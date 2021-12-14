انتحارات بالجملة في الناصرية لأسباب مختلفة

2021/12/14 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أقدمت امرأة تبلغ من العمر 25 عاما على الانتحار بواسطة سلك كهرباء في منزلها بقضاء قلعة سكر في ذي قار .

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "المعلومات تشير الى ان سبب الانتحار هو طلاق المرأة من زوجها ".

وأشار المصدر الى حادث منفصل، بـ "اقدم شاب يبلغ من العمر 18 عاما، ليوم الثلاثاء، على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بقضاء سيد دخيل في مدينة الناصرية".

وأضاف، الى "قيام شاب اخر يبلغ من العمر 19 عاما على الاقدام على الانتحار شنقا بواسطة حبل بظروف غامضة داخل منزله بقضاء البطحاء في مدينة الناصرية".

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