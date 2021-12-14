تسيطر على أعداد البعوض والأمراض التي ينقلها.. اليعسوب يواجه خطر الانقراض

2021/12/14 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يقرب من سدس حشرات اليعسوب معرضة لخطر الانقراض بسبب الفقدان السريع للأراضي الرطبة (الأهوار)، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.حيث يلعب اليعسوب دورًا مهمًا في إدارة أعداد البعوض والأمراض التي ينقلها البعوض، بصفته مفترسًا في الأراضي الرطبة.وفي تقرير جينيفر غراي مراسلة CNN المزيد عن الموضوع.

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