2021/12/14 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعفى وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، المدير العام لمديرية المرور في محافظة السليمانية العميد فريدون عمر من منصبه.ووفقا لكتاب للوزارة ومذيل بتوقيع الوزير والصادر بتاريخ 13 – 12 – 2021 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعفاء مدير مرور السليمانية من منصبه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء مدير مرور السليمانية من منصبه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعفاء مدير مرور السليمانية من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).