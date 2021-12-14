إيران: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول منشأة كرج يتجاوز الضمانات

2021/12/14 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن “طلب وكالة الطاقة الذرية دخول ورشة عمل في منشأة كرج يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران”.وقال محمد إسلامي:”كرج …خارج الضمانات..نحن […]

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