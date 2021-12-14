بالفيديو تصاعد العمليات العسكرية للقضاء على تحركات داعش

2021/12/14 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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بالتزامن مع الذكرى الرابعة على هزيمة داعش تتصاعد حدة العمليات العسكرية في مختلف القواطع الامنية بمشاركة جميع الاجهزة للقضاء على فلول الارهاب وعدم ترك أي موطئ قدم للجماعات الارهابية، في وقت يجري تنسيق عالي المستوى بين القوات الاتحادية والبيشمركة للقيام بعمليات مشتركة بمناطق الفراغ الامني خاصة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وأنطلقت عملية أمنية مشتركة من ستة محاور بين الجيش والحشد الشعبي للقضاء على فلول داعش وتحقيق الاهداف المرسومة في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني توجيه طائرات القوة الجوية العراقية ضربة جوية استهدفت تجمعات لارهابيي داعش في سلسلة جبال حمرين.



وفي ديالى ايضاً اعلن الحشد الشعبي احباط تعرض لعصابات داعش على احدى النقاط الامنية في منطقة الصفرة واجبار ارهابييها على الفرار.



اما في صلاح الدين فقد عثرت قوات الحشد الشعبي على مخبأ لعدد من القذائف الصاروخية جنوب قضاء سامراء فيما شرعت قوات البيشمركة بعملية امنية ضد فلول الارهابيين في منطقة كرميان بين كركوك والسليمانية.

ويرى مختصون امنيون اهمية التركيز على المعلومات الاستخبارية بالتعاون مع اهالي المناطق فضلاً عن القيام بعمليات نوعية في اصطياد فلول داعش وعدم التراخي وترك فرصة للارهابيين لاستغلال اي فراغات امنية يشنون من خلالها عمليات ضد النقاط الامنية والمدنيين.

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